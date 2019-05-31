МИД: Россия расширит черный список представителей ЕС

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва расширяет черный список представителей ЕС в ответ на действия Европейского союза по введению ограничений в отношении россиян. Об этом сказано в комментарии МИД РФ.

По данным дипломатов, ЕС отметился принятием ряда решений, предусматривающих применения ограничительных мер в отношении некоторых граждан РФ, основанием для которых стали «бездоказательные, а порой абсурдные обвинения».

«Принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», - подчеркнули в дипведомстве.

Отмечается, что представительству Европейского союза в РФ была направлена нота МИД России.