Два 12-этажных дома рухнули за 15 секунд в Китае: видео

В Китае снесли два недостроенных 12-этажных здания, судьбу которых решали девять лет. После того, как строения простояли без дела, их признали нелегальными и все же решили снести.

Для того, чтобы постройки упали, понадобилось 1,17 тонн взрывчатки. Здания находились в Чжэнчжоу, городском округе Хэнань в провинции КНР, сообщает китайская People’s Daily.