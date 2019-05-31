В Госдуму внесли законопроект о «чистоте» пива

Законопроект, предполагающий введение понятий «живого» и «мертвого» пива, а также пивного суррогата, был внесен на рассмотрение Госдумы. Проект закона «О чистоте пива» размещен в электронной базе данных нижней палаты. Автором выступил депутат Сергей Иванов от ЛДПР.

Законопроект разграничит пиво высокого качества с суррогатным, а также вводит понятия «живого» и «мертвого» напитка.

«Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется "живое пиво". Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется "мертвое пиво"», - сказано в документе.

В нем перечисляются характеристики, которыми должно обладать настоящее пиво: напиток «с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок». Другие напитки, то есть произведенные с добавлением других ингредиентов, могут претендовать на название «пивной суррогат».

Закон обяжет устанавливать указанные названия в рекламе, на упаковке и маркировке продукции.

Депутат отметил, что польза пива, приготовленного по традиционным рецептам, признается современной медициной. Оно является древнейшим и широко распространенным напитком. В России, по мнению Иванова, 99% такого напитка не достойны названия «пиво», поскольку в основном, «это пастеризованные продукт с неограниченным сроком хранения», содержащий от 0,5 до 9% спирта и химические добавки.