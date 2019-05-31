В Одинцово автомобиль после ДТП налетел на пешеходов

«В 14.12 на 46-м километре автодороги М-1 Беларусь произошло столкновение двух автомобилей. После этого одну из машин отбросило на людей, стоящих на обочине. В результате ДТП три человека пострадали, они госпитализированы», - рассказал дежурный управления информацией общественных связей Роман Клецов.

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