В Одинцово автомобиль после ДТП налетел на пешеходов
Авария произошла на 46-м километре Минского шоссе.
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В подмосковном Одинцово в результате аварии автомобиль налетел на пешеходов. По предварительным данным, ДТП произошло на 46-м км Минского шоссе.
В результате пострадало не менее трех человек, подтвердили «Звезде» в ГУ МВД РФ по Московской области.
«В 14.12 на 46-м километре автодороги М-1 Беларусь произошло столкновение двух автомобилей. После этого одну из машин отбросило на людей, стоящих на обочине. В результате ДТП три человека пострадали, они госпитализированы», - рассказал дежурный управления информацией общественных связей Роман Клецов.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.