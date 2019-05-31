Двое взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП под Владимиром

Крупное ДТП произошло во Владимирской области. Там водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2115.

В результате аварии трое человек погибли, среди них - маленький ребенок 2018 года рождения. Кроме того, еще одна женщина и ребенок пострадали. Они госпитализированы.

Трагедия произошла на седьмом километре автодороги Владимир - Муром - Арзамас, уточняет ТАСС, ссылаясь на региональный МВД.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.