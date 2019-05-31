Ждут девушек: Роскосмос объявил набор в отряд космонавтов

Шансы отправиться в космос снова появились у россиян: госкорпорация «Роскосмос» объявила об очередном наборе в отряд космонавтов. По словам гендиректора Роскомоса Дмитрия Рогозина, прошедшие конкурс будут работать на новых пилотируемых кораблях и в будущем станут участниками дальних космических экспедиций.

По словам Рогозина, в госкорпорации рассчитывают на участие в конкурсе и самих работников ракетно-космической отрасли, потому что таким образом руководство хотело бы поощрить своих лучших из лучших сотрудников. Однако, это не означает, что к ним будут предъявлять какие-то заниженные требования.

Кроме того, Рогозин очень надеется, что более активное участие в конкурсе примут и женщины.

«Рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским», - цитирует главу Роскосмоса РИА Новости.

Сейчас в отряде космонавтов - всего одна девушка. Это Анна Кикина, которая прошла отбор в 2012 году. Однако опыта полетов у нее пока нет.

Набор в космонавты будет длиться два года, в отряд планируют взять от двух до четырех кандидатов. Предыдущий набор в отряд начался в 2017 году и был окончен в 2018-м. Из около 420 поданных заявок отбор прошли только восемь человек.