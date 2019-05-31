Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» вместо киевского градоначальника Виталия Кличко. На странице партии в Facebook идет прямой эфир выступления Порошенко.

Партия ранее называлась «Блок Петра Порошенко», но перед досрочными выборами в Раду сменила название. Основной задачей партии будет «защита перемен», которые произошли в период его президентства. Как он заявил в прямом эфире, партия идет «брать власть».

Экс-глава государства призвал граждан последовать его примеру, чтобы обеспечить движение страны в Евросоюз.

«Только мы будем обеспечивать движение нашей страны в ЕС и НАТО», - написал он в Facebook.

Напомним, внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля, так как новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента.