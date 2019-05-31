Зрители BBC заметили у репортера неизлечимую болезнь в прямом эфире

«Пожалуй, самое время рассказать, что у меня недавно диагностировали болезнь Паркинсона. Я получаю хорошее лечение, и симптомы пока незначительные. Так что продолжаю жить обычной жизнью», - подтвердил Джоунс на своей странице в Twitter.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.