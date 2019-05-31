Зрители BBC заметили у репортера неизлечимую болезнь в прямом эфире
Телезрители заметили неизлечимую болезнь у корреспондента канала BBC Рори Селлана-Джоунса во время эфира.
Известно, что 30 мая корреспондент отдела технологий BBC Джоунс в прямом эфире рассказывал про внедрение 5G в Великобритании. Зрители заметили, что правая рука журналиста сильно тряслась.
«Пожалуй, самое время рассказать, что у меня недавно диагностировали болезнь Паркинсона. Я получаю хорошее лечение, и симптомы пока незначительные. Так что продолжаю жить обычной жизнью», - подтвердил Джоунс на своей странице в Twitter.
Поклонники Джоунса поддержали корреспондента в комментариях к сообщению.
«Рори, тебя осыпают добрыми пожеланиями и уважением. И вполне заслуженно. Желаю вам всего наилучшего», - пишет Evan Davis.
«Рори, мне очень жаль это слышать. Желаем удачи в лечении», - поддержал коллегу Harry Wallop.