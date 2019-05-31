На чемпионку UFC напали, угрожая оружием

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде стала жертвой вооруженного ограбления в Бразилии. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на MMA Fighting.

Инцидент произошел утром 31 мая в городе Нитерой в штате Рио де Жанейро. Автомобиль спортсменки остановили неизвестные и заставили ее с супругой Фернандой Гомес покинуть транспортное средство, предварительно отдав им свои телефоны. Затем грабители скрылись на угнанной машине.

Девушки не пострадали, но сильно испугались. Отмечается, что машина бойца была застрахована.