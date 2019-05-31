Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На чемпионку UFC напали, угрожая оружием

Василиса Морозова
14:18 31.05.2019
Чемпионка UFC в минимальной весовой категории Джессика Андраде была ограблена в родном городе Нитерой.
На чемпионку UFC напали, угрожая оружием
© Фото: Reinaldo Reginato, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде стала жертвой вооруженного ограбления в Бразилии. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на MMA Fighting.

Инцидент произошел утром 31 мая в городе Нитерой в штате Рио де Жанейро. Автомобиль спортсменки остановили неизвестные и заставили ее с супругой Фернандой Гомес покинуть транспортное средство, предварительно отдав им свои телефоны. Затем грабители скрылись на угнанной машине.

Девушки не пострадали, но сильно испугались. Отмечается, что машина бойца была застрахована.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата31.05.2019, 05:00
Иностранным атташе показали, как готовят российских танкистов
Дата29.05.2019, 23:57
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.05.2019, 18:04
«Стеклопластиковый» тральщик «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:05 В стране и мире
Видео
В Мособлдуме обсуждают взимание штрафов с тонувших пьяных людей за спасение
13:55 В стране и мире
Советник генпрокурора рассказал, как Ходорковский получил контроль над ЮКОСом
13:35 Эксклюзив
Видео
«Сюда хвостовик прилетел»: жительница ДНР показала последствия обстрела ВСУ
12:58 В стране и мире
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
12:24 Спорт
Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Отмена роуминга, ОСАГО и автотюнинг: как изменится жизнь россиян с 1 июня
Видео
Ливень превратил московский рынок «Садовод» в Венецию: видео
Видео
Без медпомощи, питания и даже мыла: ужасающие результаты проверки детских домов России
Видео
«Красиво играет»: зачем Коломойскому налаживание отношений с РФ
Видео
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
Видео
«Звезда» публикует видео сборки первого серийного Су-57
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.