Власти Косово объявили пострадавшего российского дипломата персоной нон грата
Раненного местными силовиками сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова власти Косово объявили персоной нон грата.
«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», - заявил в интервью радио и телевидения Косово премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай.
Напомним, 28 мая полиция Косово начала проводить специальную операцию: десятки бронированных машин с вооруженным автоматами спецназом въехали на сербский север республики и начали проводить обыски и задержания «в рамках борьбы с организованной преступностью».
Местные сербы возводили баррикады на трассах в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин поток и вступили в столкновения с полицией.
Десятки сербов и двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков, были задержаны. Позднее появилась информация, что россиянин получил ранение.
Министерство иностранных дел РФ назвало задержание россиянина вопиющим актом и потребовало освободить его.
В течение суток Краснощекова удалось вывести в Белград. 31 мая президент Сербии Александр Вучич и посол РФ Александр Чепурин посетили россиянина в Военно-медицинской академии Сербии и пожелали ему выздоровления.