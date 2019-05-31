Обстановка накаляется: чего ждут жители ДНР

Новый президент Украины мир в Донбасс не принес. В последнее время обстрелы на линии соприкосновения только участились, рассказала корреспондент «Звезды» Екатерина Габель. Она пообщалась с жителями, которые не оставили свои дома, несмотря на постоянные обстрелы.

«Вы, наверное, слышали о трагедии в Горловке, когда во двор жилого дома было сброшено самодельное взрывное устройство с беспилотника. Там пострадали женщина и ребенок. Поэтому называть Зеленского президентом мира, на мой взгляд, не совсем корректно. Обстрелы сейчас участились. Обстановка, опять же по моим ощущениям и по тем сводкам, к которым у меня есть доступ, она только накаляется», - сообщила Габель в программе «Открытый эфир».

По ее мнению, местные жители сейчас ждут уважения собственного выбора.