Обстановка накаляется: чего ждут жители ДНР
Новый президент Украины мир в Донбасс не принес. В последнее время обстрелы на линии соприкосновения только участились, рассказала корреспондент «Звезды» Екатерина Габель. Она пообщалась с жителями, которые не оставили свои дома, несмотря на постоянные обстрелы.
«Вы, наверное, слышали о трагедии в Горловке, когда во двор жилого дома было сброшено самодельное взрывное устройство с беспилотника. Там пострадали женщина и ребенок. Поэтому называть Зеленского президентом мира, на мой взгляд, не совсем корректно. Обстрелы сейчас участились. Обстановка, опять же по моим ощущениям и по тем сводкам, к которым у меня есть доступ, она только накаляется», - сообщила Габель в программе «Открытый эфир».
По ее мнению, местные жители сейчас ждут уважения собственного выбора.
«Потому что был проведен референдум. Большая часть жителей на тот момент Донецкой и Луганской областей высказались за отделение от Украины и создание собственных республик. Но почему-то Украина предпочла этот выбор тогда проигнорировать. Мне кажется, что жители сейчас ждут этого самого уважения их выбора, уважения результатов референдума и, собственно, признания», - считает корреспондент «Звезды».