Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал следствие по крушению Boeing на Украине в 2014 году за попытки обвинить Россию, пишет Malay Mail.

На пресс-конференции в Токио он выразил мнение, что расследование политизировано и указал на отсутствие доказательств в причастности российской стороны к трагедии.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине», - приводит издание его слова.

Премьер также посетовал на то, что Малайзию не допускают к изучению черных ящиков, не объяснив при этом причины.

Напомним, Boeing 777 рейса МН17 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Донбасса. На его борту находилось 298 человек. Запад безосновательно обвинил Россию в причастности к трагедии.