В Мособлдуме обсуждают взимание штрафов с тонувших пьяных людей за спасение

Депутаты Мособлдумы работают над предложением взимать с граждан, которые купаются пьяными и им требуется помощь спасателей, штрафы. Об этом «Звезде» сообщил зампредседателя комитета подмосковного парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

«Сегодня обсуждаются такая возможность и необходимость введения подобных штрафных санкций в преддверии открытия купального сезона. И с учетом результатов мониторинга, анализа ситуации прошлогодней, мы понимаем, что это необходимо сделать», - сказал он.

По его словам, обсуждается введение штрафов в тех случаях, когда человек терпит бедствие на воде, а, спасая его, службы затрачивают силы и средства, а по результатам обследования оказывается, что человек был в нетрезвом состоянии.

«Одно дело, когда просто в силу физических возможностей оказался в воде и тонет, а другое дело, когда фактически сознательно употребил спиртное, оказался в воде, тем самым подверг свою жизнь опасности и вынудил задействовать силы и средства чрезвычайных служб для его спасения», - отметил Черкасов. «Самое главное препятствие, для которого мы не нашли правового разрешения, - это каким образом должен этот человек освидетельствоваться. Ни у служб ЧС, ни у службы ГИМС нет таких полномочий, чтобы что-либо подобное произвести, необходимо обязательное присутствие сотрудника полиции, необходима доставка этого человека в медучреждение, где официально могут сделать заключение на предмет его алкогольного опьянения», - добавил он.

Как заключил Черкасов, проблема носит комплексный характер, и пока нет понимания, как ее решить.