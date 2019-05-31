Советник генпрокурора рассказал, как Ходорковский получил контроль над ЮКОСом

Михаил Ходорковский получил контроль над государственной нефтяной компанией ЮКОС, расплатившись госсредствами, хранившимися в банке «Менатеп». Об этом заявили авторы расследования в документальном фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского», который вышел на НТВ.

В нем говорится, что участвовавшие в конкурсах по покупке ЮКОСа денежные средства были заимствованы у государства. Как рассказал юрист Ходорковского и Платона Лебедева Гитас Анилионис, в «Менатепе» (частном банке предпринимателя) хранились деньги Минфина, «Росвооружения» (предшественник «Рособоронэкспорта»), Налоговой службы и других госструктур.

«Взятые оттуда миллионы обратно в банк не возвращались. Вот и весь секрет эффективных менеджеров ЮКОСа», - утверждают авторы расследования.

Как заявил советник генпрокурора РФ Салават Каримов, Ходорковский в середине 90-х перечислил руководству ЮКОСа несколько сотен миллионов долларов, так он и получил контроль над компанией, пишет РИА Новости. Каримов уточнил, что эти деньги получили первый директор компании Сергей Муравленко, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей - Юрий Голубев.

«Он реально заплатил… несколько сотен миллионов на счета, которые были открыты в офшорах на этих четверых топ-менеджеров ЮКОСа», - подчеркнул советник генпрокурора России.

По данным авторов расследования, Ходорковский выплатил около 250 млн долларов. После чего руководители ЮКОСа пролоббировали идею сконцентрировать акции компании «в руках эффективного инвестора». Так в конце 1995 года треть компании продали по «бросовой цене» - 9 млн долларов.

Муравленко на вопрос телеканала, получил ли он деньги от Ходорковского, назвал эти сведения «глупостью».

По словам Каримова, на тендер Ходорковский выставил две подконтрольные структуры, одна из которых выиграла, получив право на выкуп еще 45 % акций ЮКОСа.