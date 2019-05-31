Более 40 аэропортов России получили имена выдающихся деятелей страны

Российский президент Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся отечественных деятелей в рамках общенационального конкурса «Великие имена России». Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, аэропорт Шереметьево теперь будет носить имя Александра Пушкина, Домодедово - Михаила Ломоносова, Внуково - Андрея Туполева. Всего имена получили более 40 аэропортов в крупных российских городах. Среди них - Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Краснодар, Сочи, Самара и другие.

Напомним, 11 октября прошлого года стартовал общенациональный конкурс «Великие имена России» по выбору имен для аэропортов страны. Финальный этап голосования начался 12 ноября, а закончился в конце декабря.

Каждый россиянин мог выбрать один аэропорт страны из общего списка по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя». 124 имени выдающихся людей вошло в шорт-лист. Проходило голосование на сайте великиеимена.рф, в соцсетях методом анкетирования и другими способами.

В ноябре 2018 года Путин разрешил присваивать географическим объектам имена выдающихся соотечественников. В указе отмечалось, что присвоенное имя не является составной частью установленного наименования аэропортов.