В Кремле прокомментировали информацию о встрече в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, появившуюся в украинских СМИ о встрече в формате «нормандской четверки» в июле.

Песков заявил, что после того, как на Украине появился новый президент, активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. Он отметил, что есть необходимость продолжить обсуждение и в нормандском формате, но для того, чтобы прошла встреча на высшем уровне, нужно чтобы созрели условия и было понимание относительно готовности Украины идти на выполнение минских договоренностей и на прямой контакт с представителями ДНР И ЛНР.

«Эта тематика обсуждалась, но конкретных прикидок пока нет», - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что что «нормандская четверка» (Россия, Украина, Германия и Франция) может провести встречу в середине июля.

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского прошла встреча с министрами иностранных дел Франции и Германии. Большая часть переговоров была посвящена обсуждению минского процесса, и диалог будет продолжаться, а также идет подготовка ко встрече в «нормандском формате», которая «может произойти где-то в середине июля, это план», отметил Данилюк.