ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил московским водителям о непогоде и призвал их быть осторожными на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба организации в своем Twitter-аккаунте.

В связи с грозой, дождем и сильным ветром сегодня, 31 мая не рекомендуется парковать автомобили вблизи рекламных конструкций.

Автолюбителям советуют планировать свой дорожный маршрут. В Центре рекомендуют по возможности пересесть на общественный транспорт, в частности пользоваться столичным метро.

Также в организации напомнили о том, что в пятницу час пик начнется раньше обычного из дачных пробок во второй половине дня и рассказали о плотном движении на вылетных магистралях.

В Москве 31 мая температура составит +24...+26 °С. Днем будет облачно, временами дождь, возможна гроза.