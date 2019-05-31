Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры

Рекрутеры промышленных и производственных предприятий наиболее лояльно относятся к трудоустройству россиян, находящихся на пенсии. Об этом говорят результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

В опубликованном исследовании на сайте компании сказано, что на общих основаниях кандидатов в возрасте рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главным критерием для приема на работу является уровень квалификации соискателя.

Пенсионеров готовы взять 45% респондентов, представляющих компании, которые занимаются недвижимостью и строительством, 36% работодателей в сфере услуг и 33% рекрутеров в сфере продаж.

В целом, по результатам исследования, 38% российских компаний относятся лояльно к соискателям пенсионного возраста.

Опрос проводился с 1 по 26 мая среди представителей 500 работодателей.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.