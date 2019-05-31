Опубликовано новое видео момента переворачивания батута с детьми в Улан-Удэ

Надувной батут оторвало от троса и унесло сильным ветром в Улан-Удэ. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как конструкция поднялась в воздух и перевернулась.

В результате инцидента пострадали шестеро детей, игравших на аттракционе. Четверо из них находятся в реанимации, сообщает издание «Байкал Daily».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Семьям пострадавших детей будут выплачены компенсации, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сегодня, 31 мая, стало известно, что по данному инциденту начала проверку прокуратура.