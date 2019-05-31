Ад в небесах: вулкан Этна выбрасывает фонтан раскаленной лавы
Крупнейший действующий вулкан Европы начал извергаться 31 мая. Поток пепла, выброшенный вместе с лавой, поднимается в небо.
© Видео: ТРК "Звезда"
Вулкан Этна, расположенный возле сицилийского города Катания, выбросил в небо лаву огромной высоты. Извержение произошло в пятницу утром, 31 мая.
На кадрах, снятых с места событий, показаны два потока лавы, стекающие с вершины самого высокого действующего вулкана в Европе.
Извержение не представляет опасность для жителей острова. Эвакуация близлежащих населенных пунктов не запланирована. В марте 2017 года в результате извержения вулкана пострадали десять человек.