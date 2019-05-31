Хитрая кошка несколько дней наблюдала за попытками спасателей снять ее с моста и слезла сама

Почти неделю в британском графстве Корнуол пожарные пытались снять с железнодорожного моста кошку, которая, как они думали, там застряла. На шестой день кошка слезла оттуда самостоятельно и ушла домой.

Как сообщает BBC News, кошку по кличке Хэтти очевидцы заметили на мосту на высоте 9 метров 24 мая. Пожарные потратили много времени, пытаясь спасти животное, планировали даже перекрыть железнодорожные пути. Но кошка свое укрытие покидать не собиралась: вероятно, она испугалась сотрудников экстренной службы. Каким-то образом Хэтти удалось освободиться самостоятельно.

Хозяйка кошки Кирсти Хоуэн очень удивилась, когда животное вернулось домой. Как она заявила, кошка пропала еще две недели назад. Она добавила, что ее любимица за время отсутствия похудела, а по возвращении кошка пошла спать.