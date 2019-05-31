Россиянам сократят новогодние каникулы «по техническим причинам»

Новогодние каникулы в 2020 году могут сократить с десяти до восьми дней по техническим причинам. Соответствующий проект постановления правительства будет рассмотрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в пятницу, 31 мая.

Если документ будет одобрен, его направят на подпись главе кабинета министров Дмитрию Медведеву, пишет «Российская газета».

По Трудовому кодексу россияне отдыхают с 1 по 6 января, а также в православное Рождество 7 января и на следующий день - 8 января. В последние два года к «новогодним каникулам» прибавляли еще 30 и 31 декабря.

В 2018 году эти два дня выпадали на календарные выходные, поэтому их присоединили к праздничным, а годом ранее, в субботу, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31 декабря.

В предстоящий Новый год последние числа декабря выпадают на первый и второй дни недели, поэтому их не зачтут как выходные. Также в постановлении предлагается субботу 4 января и воскресенье 5 января перенести на 4 и 5 мая (понедельник и вторник).