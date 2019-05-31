Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов в Балаклее

Депутат украинской Рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны весной 2017 года по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».

«На самом деле, подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ "Сармат"... это было сделано по личному приказу Порошенко», - заявила Савченко.

Она отметила, что об этом знали главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и генпрокурор страны Юрий Луценко.

По словам депутата, в то время она была в Балаклее и общалась с очевидцами.

Савченко отметила, что экспертизы о причинах пожара на складе потом по приказу Порошенко были сфальсифицированы.

«Подходило время отчета и проверки боескладов, их боевой готовности... Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнеров, то есть уже не смогли подделать», - сказала она.

Также она подтвердила, что у нее есть оригиналы экспертиз, но их опубликовать должно Государственное бюро расследований.

Напомним, крупный пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. Из-за детонации боеприпасов власти провели эвакуацию почти 36 тысяч жителей из десятикилометровой зоны около склада. Украинские силовики при этом делали заявление, что устроен пожар был при помощи беспилотников.