Момент мощного взрыва в Киркуке попал на видео: есть жертвы

По меньшей мере шесть человек погибли и 12 получили ранения в ходе серии взрывов, которые произошли в иракском городе Киркук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Rudaw.

По информации на данный момент, шесть взрывных устройств почти одновременно сработали на нескольких улицах города. Еще две бомбы саперы смогли обезвредить. При этом по данным телеканала Al Mayadeen, взрывов было восемь.

На месте ЧП сейчас работают спасатели и медики. Местные власти просят жителей избегать районов, в которых произошли взрывы.