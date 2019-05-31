В Минобороны обсудят ход реализации майских указов Путина

Министр обороны РФ проведет заседание в пятницу, 31 мая, на котором обсудят реализацию майских указов Владимир Путина 2012 и 2018 годов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

«Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи, в части, касающейся деятельности Центрального военного округа и Главного управления связи Вооруженных сил», - заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, одной их тем для обсуждения станет вопрос безопасности полетов военной авиации, а также участники встречи подведут итоги отопительного периода.

В заседании примут участие руководящий состав ВС РФ и представители органов государственной власти и общественных организаций.