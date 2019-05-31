Климкин попросил Раду снять его с должности
При этом дипломат заявил, что внешнюю политику оставлять не планирует, «как и политику в целом».
© Фото: Pavlo Klimkin, Facebook
Глава МИД Украины Павел Климкин призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку с поста. Об этом министр обороны страны рассказал на своей странице в Facebook.
При этом Климкин отметил, что он не собирается уходиться их политики на совсем, в том числе и из внешней.
Он добавил, что новый президент Украины Владимир Зеленский имеет право сам сформировать своей правительство и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию.
Ранее в четверг, 30 мая, Зеленский внес в Раду представление об освобождении Климкина от должности министра иностранных дел Украины.