Задержан капитан столкнувшегося с туристическим катером судна в Будапеште

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта на Дунае вчера вечером, 29 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В результате катастрофы туристическое судно перевернулось – погибло по меньшей мере семь человек.

Задержанным капитаном оказался 64-летний гражданин Украины из Одессы Юрий, его фамилия не уточняется. Его подозревают в халатности, которая привела к человеческим жертвам. Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, недалеко от здания парламента в Будапеште 29 мая произошло крушение прогулочного катера, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По текущей информации, семеро из них погибли, семерых удалось спасти, еще 21 человек числятся пропавшими. По данным МИД Южной Кореи, плывшие на катере туристы не надели спасательные жилеты.