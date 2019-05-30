МВД задержало банду, массово обманывавшую пенсионеров

Полицейские задержали мошенников, которые под предлогом оказания услуг в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), обманывали пенсионеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В частности, под видом подрядчиков, делающих ремонтные работы в рамках капитального ремонта, злоумышленники навязывали жителям квартир услуги в виде замен труб отопления, выманивая у них за это деньги. Если у жильцов не было наличных, мошенники на автомобилях довозили их до банка. Доверчивые пенсионеры снимали с карт свои деньги и отдавали аферистам.

Свои действия преступники цинично снимали на видео. Бандиты глумились над наивными стариками, оставляя их без последних средств.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы», - сообщила Волк.

По ее словам, от действий злоумышленников пострадали более ста человек. Мошенники действовали в разных регионах РФ. Проводятся обыски в различных регионах в помещениях, арендованных под офисы, колл-центры и бухгалтерию. Правоохранители нашли предметы и документы, которые могут стать уликами.