В Улан-Удэ лопнул батут с детьми, есть пострадавшие

В Улан-Удэ лопнул батут, находящийся на площади рядом с Домом торговли, сообщили «Звезде» в пресс-службе Следственного комитета РФ по Бурятии. Инцидент произошел в четверг днем, 30 мая.

В результате ЧП пострадали пятеро детей, которые прыгали на батуте. Кадры с места события публикуют в соцсетях очевидцы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусматривает ответственность за оказание услуг, предназначенных для детей, и которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», - рассказали в региональном СК РФ.

Пострадавшие госпитализированы, у одного ребенка сломана челюсть, о характере травм остальных не сообщается. Причина ЧП устанавливается, ведется проверка.