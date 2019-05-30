В Госдуме рассказали, что говорить о выходе клиентов НПФ на пенсию по старым правилам пока рано

В Госдуму планируется внести законопроект, который разрешит негосударственным пенсионным фондам выплачивать пенсии на прежних условиях. Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал «Звезде» это решение.

«Это говорит о том, что накопления, которые граждане осуществляют в ходе своей рабочей деятельности до наступления пенсионного возраста, будут выплачиваться по прежней схеме, то есть начиная с 55 лет для женщины и 60 - для мужчины. Накопления формировались за счет выплат работодателей, иногда добровольно гражданами, на так называемые накопительные пенсионные счета в негосударственный пенсионный фонд», - сказал он.

По словам Аксакова, предложение является справедливым, однако говорить о том, что оно будет внесено на рассмотрение в Госдуму в ближайшие дни, пока рано, поскольку документ согласовывается с Центробанком, который является регулятором негосударственных пенсионных фондов, и Минфином.