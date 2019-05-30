Путин подписал закон о допуске родственников к пациентам в реанимацию
Ранее вопрос о допуске родных к человеку, находящемуся в реанимации, решали в больнице.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает (медицинские организации пропускать в отделение интенсивной терапии членов семьи или законных представителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Раньше решение о допуске в реанимацию принимали в больнице, и родственники зачастую не могли увидеться или даже попрощаться с близкими. Проект внесли в Госдуму в январе прошлого года по поручению президента.
Также глава государства подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита «С» усыновлять детей. Новые правила касаются семей, когда инфицированный родитель уже воспитывает ребенка и имеет с ним сложившиеся семейные отношения.