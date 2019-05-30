Путин подписал закон о допуске родственников к пациентам в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает (медицинские организации пропускать в отделение интенсивной терапии членов семьи или законных представителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Раньше решение о допуске в реанимацию принимали в больнице, и родственники зачастую не могли увидеться или даже попрощаться с близкими. Проект внесли в Госдуму в январе прошлого года по поручению президента.

Также глава государства подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита «С» усыновлять детей. Новые правила касаются семей, когда инфицированный родитель уже воспитывает ребенка и имеет с ним сложившиеся семейные отношения.