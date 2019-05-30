Ливни и шквалистый ветер обрушились на Ленобласть и Белоруссию

В Ленинградской области устраняют последствия мощного удара непогоды. На регион обрушились ураганный ветер и проливные дожди.

По словам очевидцев, сломанными деревьями завалены улицы населенных пунктов. Также пострадало железнодорожное полотно - на несколько часов пришлось останавливать электрички. Упавшие тополя повредили частные дома и машины.

После Ленобласти ураган отправился в Великий Новгород. Из-за сильного ветра в целях безопасности пришлось перекрывать некоторые улицы. Сломанные деревья попадали на площадку детского сада. Пострадавших удалось избежать.

Сильные ливни и шквалистый ветер также нагрянули и в Минск. Кроме того, пользователи соцсетей сообщили о смерче в столице Белоруссии. Его видели в разных частях города.

Природное явление было скоротечным, но успело оставить после себя разрушения: смерч сорвал часть крыши с частного жилого дома и отбросил на дорогу, где находились автомобили.

Стихия уже покинула Минск, но ее последствия пока устранить не удалось - осадков было столько, что машины во дворах уходят под воду.