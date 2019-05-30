В Ровенской области на Украине разбился военный вертолет Ми-8. Об этом говорится на странице пресс-службы Сухопутных войск Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что связь с вертолетом была потеряна накануне вечером. Он упал рядом с селом Сестрятин.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.