Невероятное открытие: найдена окаменелость косяка рыб возрастом 50 тысяч лет

Новое исследование показывает, что рыбы Erismatopterus levatus освоили «технику косяка» уже в эпоху эоцена, около 50 миллионов лет назад. Об этом сообщается на сайте Proceedings of the Royal Society B.

Ученые провели исследование фрагмента известняковой плиты, которая была обнаружена в США. По положению рыб друг относительно друга эксперты смогли построить модель того, как эти животные двигались вместе, и сравнить ее с современными рыбными косяками.

Всего в плите находится 259 маленьких окаменелостей рыб вымершего вида Erismatopterus levatus. Размеры их тел составляли 10-25 миллиметров, что меньше, чем у обнаруженных ранее представителей того же древнего вида, потому исследователи считают, что это были совсем молодые рыбы.

© royalsocietypublishing.org, Mizumoto et al., Proc. Royal Soc. B, 2019

В момент гибели они двигались по речному мелководью. По словам ученых, гибель стаи произошла мгновенно в результате обрушившейся на них песчаной дюны. Так получился «палеонтологический снимок» косяка в процессе движения.

Чтобы определить правила взаимодействия рыб, исследователи посмотрели на положение в пространстве каждой из них и сделали предположение, как оно изменится в следующий момент в зависимости от ее направления: куда двигалась в момент гибели и каково было ее поведение в косяке относительно соседей. Оказалось, что в момент гибели рыбы на небольшом расстоянии друг от друга старались отодвинуться, чтобы избежать столкновения, а при большом, наоборот, сблизиться.

Сама форма древней стаи оказалась похожа на косяки современных рыб, его можно описать, как вытянутый овал с сужением на «носу» и в «хвосте». По их словам, такая форма позволяет стае меньше страдать от нападений хищников, поскольку хищник совершает нападение обычно спереди, где особей меньше.

Авторы работы заключили, что скоординированное движение у рыб существовало уже в эпоху эоцена.