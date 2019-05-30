В Краснодаре мужчина на кабриолете открыл стрельбу и прокатился по встречке
Нарушитель проехался по улице Зиповской и несколько раз выстрелил в воздух.
© Видео: tipichkrd, Instagram © Фото: tipichkrd
В Краснодаре мужчина, сидевший за рулем кабриолета, устроил стрельбу в воздух из травматического пистолета. Видеозапись с места событий распространилась в социальных сетях.
На кадрах видно, как двое мужчин на иномарке едут по встречной полосе по улице Зиповской и водитель стреляет в воздух. Изначально нарушитель выложил видео в своем Instagram, а после того, как запись распространилась в Интернете, удалил пост.
Нарушителей ищет местная полиция.