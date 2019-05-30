Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту, то есть в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия».

По его словам, в Госдуму до конца мая планируется внести законопроект, который разрешит негосударственным пенсионным фондам (НПФ) выплачивать пенсии на прежних условиях.

Аксаков отметил, что его могут принять до конца весенней сессии -28 июля, но для этого необходимо в короткие сроки получить положительные заключения Центробанка и правительства.

Напомним, в России в октябре произошли изменения в пенсионном законодательстве. Теперь женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет. Повышение вводится поэтапно.