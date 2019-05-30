Корветы, фрегаты и корабли-разведчики: что посмотреть на военно-морском салоне в Крыму

Самые передовые разработки военного судостроения и корабельного вооружения собрались в Крыму. Там впервые состоялся военно-морской салон.

Корветы, фрегаты, патрульные корабли и пограничные катера выстроились у причалов Севастополя. Подняться на палубу получили возможность не только профессионалы, но и все желающие. Посетителей интересовали в первую очередь торпедными и ракетные установки.

Также на салоне представлен корабль-разведчик, застать его - это большая удача, ведь основную часть службы такие корабли находятся в плавании, ведут слежение за кораблями противника и дают целеуказания.

Организаторы военно-морского салона намерены проводить его регулярно, в следующем году они постараются привлечь зарубежных представителей.