В Федеральной пассажирской компании опровергли рост цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров заявило о почти двукратном повышении цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило Федеральную антимонопольную службу разобраться, сообщает газета «Известия». В Федеральной пассажирской компании изданию назвали эти подсчеты некорректными.

В ФАС сообщили «Известиям», что получили обращение общественной организации, в настоящее время оно рассматривается.

«Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65-100%», - сообщает издание.

По информации общественников, больше всего подорожали путешествия по железной дороге на июнь-июль из Москвы в Адлер и Калининград.

Экспертами общественной организации был проведен мониторинг цен по 12 направлениям, для сравнения используя случайные даты рейсов в рабочие и выходные дни.

Как сообщает газета «Известия», самое большое увеличение цен в июне-июле по отношению к маю было зафиксировано на направлениях Новосибирск-Томск, Москва-Калининград и Москва- Адлер.

В Федеральной пассажирской компании резкий рост стоимости проезда в плацкарте отрицают и называют сведения общественников ошибочными. Они объяснили это тем, что при исследовании сравнивались, к примеру, «акционные» билеты с полным тарифом.

«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет», - сказали изданию в ФПК.

Большую разницу в цене в пресс-службе перевозчика объясняют сезонной индексацией и акциями: 13 по 31 мая приобрести билет можно было с 40%-ной скидкой, а с середины июня по 1 сентября на проезд в ж/д-транспорте действует повышенный на 20% тариф.