«Отряд самоубийц»: кто рвется в Верховную раду Украины

Спикер украинской Рады Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко рассматривают возможность принять участие в досрочных выборах в парламент от партии бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Рады 7-го и 8-го созывов Александр Онищенко.

В соцсети он написал, что после того, как Кличко получил «от ворот поворот» от «Батькивщины», он начал договариваться с Порошенко, чтобы идти в Верховную раду под брендом «Европейская Солидарность».

«"Порошенко - Парубий - Кличко". Вот это трио! Мы еще в начале мая предлагали назвать обновленную команду Порошенко отрядом самоубийц», - отметил Онищенко.

Сами Парубий и Кличко пока эти сообщения не прокомментировали.

Народный депутат Украины Надежда Савченко также заявила о намерении участвовать во внеочередных выборах в парламент. Об этом она сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

«"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в этих выборах. Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах именно под этим названием», - сказала нардеп.

Также о намерении участвовать в выборах заявил мэр Харькова Геннадий Кернес. Он отметил, что хочет избираться в Раду вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию», - заявил он.

Кернес добавил, что ни он, ни Труханов не собираются отказываться от поста городского головы ради мандата нардепа.

Народный депутат Александр Грановский, вышедший из партии «Блок Петра Порошенко», собирается баллотироваться на предстоящие парламентские выборы как самовыдвиженец. Об этом он также сообщил в Facebook.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут в июле. Согласно Конституции страны, депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший ко дню голосования 21 года, имеющий право голоса и проживающий на территории государства последние пять лет.