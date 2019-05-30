Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Отряд самоубийц»: кто рвется в Верховную раду Украины

Александра Арсентьева
07:11 30.05.2019
Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о намерении участвовать во внеочередных выборах в парламент. Также о желании избираться в Раду заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.
© Видео: 112 Украина © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Спикер украинской Рады Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко рассматривают возможность принять участие в досрочных выборах в парламент от партии бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Рады 7-го и 8-го созывов Александр Онищенко.

В соцсети он написал, что после того, как Кличко получил «от ворот поворот» от «Батькивщины», он начал договариваться с Порошенко, чтобы идти в Верховную раду под брендом «Европейская Солидарность».

«"Порошенко - Парубий - Кличко". Вот это трио! Мы еще в начале мая предлагали назвать обновленную команду Порошенко отрядом самоубийц», - отметил Онищенко.

Сами Парубий и Кличко пока эти сообщения не прокомментировали.

Народный депутат Украины Надежда Савченко также заявила о намерении участвовать во внеочередных выборах в парламент. Об этом она сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

«"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в этих выборах. Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах именно под этим названием», - сказала нардеп.

Также о намерении участвовать в выборах заявил мэр Харькова Геннадий Кернес. Он отметил, что хочет избираться в Раду вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию», - заявил он.

Кернес добавил, что ни он, ни Труханов не собираются отказываться от поста городского головы ради мандата нардепа.

Народный депутат Александр Грановский, вышедший из партии «Блок Петра Порошенко», собирается баллотироваться на предстоящие парламентские выборы как самовыдвиженец. Об этом он также сообщил в Facebook.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут в июле. Согласно Конституции страны, депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший ко дню голосования 21 года, имеющий право голоса и проживающий на территории государства последние пять лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата30.05.2019, 04:40
Шойгу возложил цветы к могиле советского разведчика Зорге в Японии
Дата29.05.2019, 23:57
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.05.2019, 06:00
«Звезда» публикует видео сборки первого серийного Су-57
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:13 В стране и мире
На Украине разбился военный вертолет
07:56 В стране и мире
Видео
Корветы, фрегаты и корабли-разведчики: что посмотреть на военно-морском салоне в Крыму
07:44 Армия
Видео
Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии
05:52 В стране и мире
Видео
На борту затонувшего судна в Будапеште были граждане Южной Кореи
05:42 В стране и мире
Видео
Без медпомощи, питания и даже мыла: ужасающие результаты проверки детских домов России
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Вихрь до самого неба: мощный смерч прошелся по Минску
Видео
Летчик Як-18 снял на видео поджигателей леса под Иркутском
Мужчина смог откопать попавший в «снежный плен» джип спустя 4 месяца и был шокирован
Видео
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Опубликованы снимки американской подлодки после столкновения с горой
Видео
«Я никогда не употреблял наркотики»: видео с хоккеистом Кузнецовым спровоцировало скандал
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.