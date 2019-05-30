Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов

Пакет законов о третьем этапе налоговой амнистии подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Первый этап амнистии капиталов проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Второй этап амнистии был проведен с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Согласно закону, в период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года будет действовать третий этап амнистии. Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ в рамках реализации поручения президента.

При продлении амнистии сохраняются все гарантии для тех, кто воспользовался амнистией капиталов в ходе первого и второго этапов.

«Амнистия капиталов» - это добровольное декларирование физическими лицами своих сведений о зарубежном имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, счетах в банках, расположенных за пределами России.

Граждане РФ, подавшие декларацию в налоговый орган по месту жительства или ФНС России, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если их деяния были совершены до 1 января 2019 года (ранее - до 1 января 2018 года).

С предложением амнистировать офшорные капиталы при условии их возвращения в Россию Путин выступил в декабре 2014 года в послании Федеральному собранию.