Автомобилист остановился, чтобы помочь выпавшему из коляски инвалиду

В Воронеже неравнодушный мужчина оказал помощь двум инвалидам-колясочникам, оказавшимся в сложной ситуации. Видео из окна своей квартиры сняла местная жительница Майя. Она выложила запись в социальных сетях и написала, что произошло.

Парень с девушкой ехали вдоль дороги на инвалидных колясках, держась друг за друга. В какой-то момент молодой человек наткнулся колесом на кочку и выпал из своего транспорта. Его спутница пыталась помочь ему взобраться в коляску, но у пары ничего не получалось.

Люди, которые находились рядом, равнодушно смотрели, либо проходили мимо, пока на дороге не остановился автомобиль. Из машины выбежал мужчина. Он помог человеку с ограниченными возможностями сесть в коляску, а затем вернулся в свою машину.

«Мужчина проезжающий мимо, остановился бросив свой автомобиль на проезжей части, прибежал и помог....большое уважение таким людям!!!Пусть город знает своих героев», - написала Майя.

На записи видно, что еще один водитель также подошел к инвалидам, но его помощь уже не понадобилась.