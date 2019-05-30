На борту затонувшего судна в Будапеште были граждане Южной Кореи

Семь граждан Южной Кореи стали жертвами крушения туристического судна в центре Будапешта на реке Дунай. Еще 19 человек числятся пропавшими.

Напомним, 29 мая прогулочное судно перевернулось и стало стремительно уходить на дно. Катастрофа произошла недалеко от парламента Венгрии. По версии следствия, в пришвартованное судно с туристами врезалось другое, которое двигалось по Дунаю.

«На лодке находилось около 40 человек. Оперативные группы, включая пожарные бригады и полицию, занимаются поиском пострадавших. Несколько людей в критическом состоянии доставлены в больницу, им нужна была срочная реанимация. Другие получили легкие ранения», - прокомментировал ситуацию Габор Чато, сотрудник Венгерской национальной службы скорой помощи.

На месте крушения ведется поисково-спасательная операция. Ситуация осложнялась плохой видимостью и сильным дождем, поэтому к поискам привлекались владельцы других лодок для организации дополнительного освещения.

По предварительной информации, россиян среди туристов не было. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился оказать любую помощь для спасения граждан.