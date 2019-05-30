«Атака на режим контроля над вооружениями»: Антонов раскритиковал обвинения США

Российская сторона отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам, посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, это атака на режим контроля над вооружениями.

Ранее генерал-полковник и глава управления военной разведки Пентагона Роберт Эшли-младший заявил, Москва нарушила мораторий на ядерные испытания.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения», - утверждает посол.

Кроме того, Антонов выразил удивление, что свое мнение Эшли-младший озвучил не во время одной из встреч двух сторон, а через СМИ. Так, выступление главы управления военной разведки напоминают «хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями» и стратегическую стабильность.

Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года.