Умер актер из «Крестного отца»

В США скончался актер Кармине Кариди, известный по роли во второй и третьей части трилогии Фрэнсиса Копполы «Крестный отец». Ему было 85 лет.

Мужчину отвезли в одну из клиник Лос-Анджелеса, где он впал в кому. В сознание актер так и не пришел. Информацию о смерти подтвердил его друг – режиссер и писатель Чазз Пальминтери. Причины ухудшения состояния артиста неизвестны, пишет Mirror.

Кариди родился в 1934 году. За свою актерскую карьеру он исполнил около сотни ролей. Среди картин, в которых снялся Кариди, самыми известными являются «Крестный отец», «Гавана», «Главная собака» и другие.

В 2004 году Кариди стал первым, кого исключили из Академии кинематографических искусств и наук из-за якобы утечки в Сеть фильма «Любовь по правилам… и без».