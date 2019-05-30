«Немедленный ответ»: НАТО провело военные учения на Балканах
В мероприятиях приняли участие более шести тысяч военнослужащих из Хорватии, Словении и США.
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Страны НАТО провели военные учения на Балканах, у хорватского города Слунь.
В учениях под названием «Немедленный ответ» принимают участия хорватские и словенские военные, а также американские силы, дислоцированные в Европе.
«Это очень важно, так как идет мы обмен опытом», - рассказал хорватский командир Влато Кларич.
По его словам, учения позволяют странам-партнерам улучшить сотрудничество друг с другом.
Всего в мероприятиях в Балканском регионе принимают участие более шести тысяч военнослужащих. Учения проходят с 10 мая по 7 июня на территории Хорватии, Венгрии и Словении.