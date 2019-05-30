Путин назначил Рябкова представителем президента по ДРСМД

Владимир Путин подписал документ о назначении замминистра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания России вопроса приостановки членства государства в договоре ДРСМД.

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Напомним, в февраля 2019 года США заявили о своем выходе из ДРСМД в одностороннем порядке. Решение вызвано тем, что Россия отказалась уничтожить ракету 9М729, дальность действия которой якобы превышает установленные договором ограничения. В Москве обвинения назвали необоснованными.

В марте Владимир Путин подписал указ о приостановлении России выполнения договора.

Между тем в МИД РФ неоднократно заявляли о готовности Москвы к возобновлению диалога по стратегической стабильности с Вашингтоном, в том числе и о возможном заключении нового договора по ядерному разоружению.