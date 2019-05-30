Найдено новое полезное свойство красного мяса

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что употребление красного мяса снижает риск развития склероза в рамках средиземноморской диеты. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые проанализировали исследование Ausimmune, в котором приняли участие 840 человек. Его целью было сопоставление средиземноморской диеты, основанной на употреблении необработанного мяса, и снижения риска первичной стадии рассеянного склероза.

Выяснилось, что употребление 65 грамм мяса в сутки способствует торможению развития этого заболевания. Исследователи уверены, что в красном мясе содержатся микро- и макроэлементы, включая белки, железо, цинк, калий и другие полезные элементы, которые участвуют в нормализации функционирования нервной системы.

Рассеянный склероз является хроническим заболеванием, при котором нарушается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга, а также поражаются отделы нервной системы.