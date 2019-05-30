Ассанжа госпитализировали в тюремную больницу

Администрация WikiLeaks сообщила, что создатель сайта Джулиан Ассанж попал в тюремную больницу в Великобритании.

«WikiLeaks серьезно обеспокоен состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведен в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», - говорится в сообщении представителей ресурса в Twitter.

Отмечается, что состояние Ассанжа ухудшилось в то время, когда он пребывал в посольстве Эквадора в Лондоне, так как условия там были «несовместимы с базовыми правами человека».

Напомним, Ассанжа обвиняют в нарушении закона о шпионаже. 11 апреля он был задержан, после того как диппредставительство выдворило его со своей территории.

Минюст США предъявил основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам.