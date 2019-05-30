СМИ: спецназ Косово потерял секретные документы во время операции

Во время спецоперации в Косово спецназ потерял копию плана действий и списки с именами сербов, которых необходимо было задержать. Об этом сообщают «Вечерне Новости».

Оказалось, что все документы были на албанском языке. Это фотографии, номера телефонов и имена. Во время этой спецоперации на севере Косово были избиты более 100 сербов, 19 – арестованы.

© Kosovo Police, Facebook , novosti.rs

Ранее сербская армия была приведена в боевую готовность из-за положения на севере Косово. По информации местных правоохранительных органов, там произошла перестрелка между спецназом и неизвестными, которая длилась несколько часов.

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что спецоперация была организована с целью борьбы с организованной преступностью. Среди пострадавших оказался и сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков.