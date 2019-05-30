Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об импичменте. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского парламент.

Полное название документа носит название «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Его полный текст на настоящий момент не приводится.

Полномочный представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук напомнил, что новый президент обещал принять такой закон еще до своего избрания и сделать его одной из первых инициатив на новом посту.